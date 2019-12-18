Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей Северной столицы о надвигающемся шторме с сильными порывами ветра до 25−28 м/с.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 20−23 часов среды 18 декабря в Петербурге и местами по Ленинградской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра скоростью до 25−28 м/с.

«Ночью 19 декабря 2019 года на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра в порывах до очень сильного и подъем уровня воды в устье р. Невы до критических значений», — говорится в сообщении.

В настоящее время ветер в Петербурге умеренный, 4−7 м/с, южный, температура +5 градусов, что выше климатической нормы, влажность 89%, давление 743 мм рт. ст.

Напомним, что из-за угрозы наводнения в Петербурге планируют закрыть створки на дамбе в Финском заливе.

Читайте ранее в этом сюжете: Закрытие створов на дамбе в Петербурге перенесли на час