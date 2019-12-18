Грозный, , 16:32 — REGNUM В Чечне под угрозой селей находятся 11 населенных пунктов, расположенных в горных районах. Опасность разрушительных процессов, связанных с природными явлениями, угрожает 1342 жителям региона, проживающим в 290 домах. Такая информация прозвучала в ходе совещания по вопросам развития горных районов республики, которое провел 18 декабря полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников.

Вопрос обеспечения безопасности этих граждан требует оперативного решения, отметил премьер-министр Чечни Муслим Хучиев. Он доложил, что правительство субъекта направило в Минкавказ предложение по строительству четырех селезащитных сооружений в горных районах Чечни. Их протяженность должна составить 2550 метров. Но решение до настоящего времени не принято.

При этом, по словам Хучиева, в Чечне существует еще одна проблема — переселения граждан, проживающих в оползневых зонах. Общее число семей, нуждающихся в переселении, составляет 2928. В горных районах проживают 993 семьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Чечне выделили более 1 млрд рублей на переселение жителей из оползневых зон. На них до конца года должны быть переселены в безопасное жилье 1747 «оползневиков».