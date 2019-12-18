Югорск, Югра, , 16:24 — REGNUM В Югре распространяются слухи, что просроченное детское питание из больницы города Югорска увезли в неизвестном направлении, и оно может оказаться на прилавках магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по утилизации отходов «Югра-Экология».

Предприятие данные слухи опровергает, поясняя, что руководство больницы обратилось к региональному оператору за услугой по утилизации просроченного питания. Груз отправился на полигон.

«Отдельная просьба к блогерам: не распространяйте фейк-ньюс, мы всегда открыты!» — отмечают в «Югра-Экологии».

Напомним, весной 2019 года в здании морга Югорска было обнаружено около трёх тонн просроченного детского питания.

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