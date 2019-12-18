Рязань, , 16:20 — REGNUM Новые тарифы на перевозки пассажиров установлены в Рязанской области с 1 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Согласно постановлению главного управления «Региональной энергетической комиссии» в Рязанской области с начала 2020 года минимальная стоимость разового полного билета составит 24 рубля, детского — 5 рублей 90 копеек. Стоимость абонементов будет скорректирована по новым тарифам.

До конца 2019 года полный билет утверждён в размере 23,5 рубля, детский — 5,8 руб.