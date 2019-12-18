Ставрополь, , 16:08 — REGNUM Двое подозреваемых по делу громкому делу отца и сына Арашуковых останутся в СИЗО еще на три месяца. Срок ареста продлен двоюродному брату бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова — Беслану Арашукову и экс-заместителю директора филиала «Газпром межрегионзгаз Ставрополь», двоюродному брату жены Рауля Арашукова Ахмеду Коцбе.

Такое решение принял сегодня, 18 декабря, Ленинский районный суд города Ставрополя, пишет ТАСС. Таким образом, Арашуков и Коцба, задержанные в октябре 2019 года по уголовному делу о хищении газа у Газпрома на многомиллиардную сумму, останутся под стражей до 22 марта 2020 года.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседания Совета Федерации. Его подозревают в участии в преступном сообществе, похитившем газ у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей, а также в причастности к убийствам двух общественных деятелей Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

Его отец — советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков был задержан в тот же день по обвинению в создании преступного сообщества для похищения газа. В ходе расследования уголовного дела были задержаны более 10 членов преступной схемы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 декабря, появилось сообщение СКР об аресте еще четверых подозреваемых.