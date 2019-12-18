Париж, , 16:02 — REGNUM Согласно отчету исследования преступности и уголовных дел, нападения на пожарных во Франции увеличились на 21% в 2018 году, передает BFM TV.

По данным исследования, в 2018 году 3411 пожарных заявили, что стали жертвами нападения по сравнению с 2813 человек в 2017 году.

«Увеличение случаев нападения на пожарных продолжалось в течение десяти лет. В 2008 году только 899 пожарных заявили о нападениях», — говорится в отчете, опубликованном в среду, 18 декабря.

Во время 126-го съезда пожарных министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер взял на себя обязательство «сделать всё» для обеспечения безопасности агентов, развернув большую кампанию, в том числе ввел эксперимент с «камерами».

Напомним, ведомственные службы, в том числе пожарные из Парижа и их коллеги из Марселя, подали 399 жалоб о повреждении имущества в 2018 году по сравнению с 326 жалобами в 2017 году.

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