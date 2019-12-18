Цхинвал, , 16:11 — REGNUM В будущем году в Южной Осетии начнет работу служба переливания крови. Такое заявление сделал министр здравоохранения и социального развития республики Георгий Тотчиев. Об этом 18 декабря сообщает агентство «Рес».

"Отделение трансфузиологии крайне необходимо нашей республике, поэтому работы в данном направлении ведутся, более того, они близятся к завершению», — сказал глава минздрава.

Он назвал открытие отделения одной из основных задач ведомства и сообщил, что заработать оно должно в начале 2020 года. Тотчиев также рассказал, что необходимое оборудование приобретено и специалисты прошли соответствующую подготовку для работы на нем, осталось завершить ремонт помещений.