Москва, , 15:58 — REGNUM Запрет на продажу снюсов через Интернет не решает проблему в целом и является лишь полумерой. Об этом заявил лидер «Сильной России» Антон Цветков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Полумерами с наркотиками и подобной заразой бороться нельзя. Полумеры это основная причина поражения общества и государства перед наркомафией», — сказал Цветков.

По его словам, распространители снюса также несут полную ответственность, и для пресечения их деятельности требуются более жесткие меры.

Цветков сослался на данные ряда медицинских специалистов, которые убеждены, что снюс является даже более опасным веществом, чем наркотики.