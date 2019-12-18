Алма-Ата, Казахстан, , 15:57 — REGNUM С начала 2019 года в Алма-Ате было зафиксировано 17 угонов автомобилей марки Toyota Camry, из которых 11 — возвращены собственникам, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Аты.

В полиции прокомментировали обращение автовладельцев Toyota Camry, которое было опубликовано в социальных сетях. Водители выразили обеспокоенность участившимися случаями угона автомобилей. Они призвали всех хозяев Camry устанавливать GPS для быстрого поиска украденной машины.

Правоохранительные органы уточнили, что с сентября по декабрь в полицию поступило пять заявлений в связи с угоном Toyota Camry. Последний случай — 17 декабря 2019 года. В полиции также призвали устанавливать GPS на дороги автомобили.

Напомним, 18 декабря жители Алма-Аты опубликовали в социальных сетях видео, в котором заявили, что с сентября в городе участились случаи угона автомобилей Toyota Camry. На камере запечатлены шесть человек.

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