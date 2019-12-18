Пермь, , 15:45 — REGNUM 47-летний житель Перми осуждён к длительному сроку лишения свободы за убийство и поджог. Он убил своего 46-летнего знакомого, сообщает краевое управление СКР.

Преступление было совершено 12 ноября 2018 года ночью. В частном доме на территории микрорайона Заозёрье граждане распивали спиртное. Из-за неприязненных отношений гость несколько раз ударил собутыльника руками по голове, а затем устроил пожар. Мужчина умер от ожогов.

В результате пожара был причинён ущерб на сумму больше 450 тыс. рублей. Убийца отправлен в колонию строгого режима на 16 лет.