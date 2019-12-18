Махачкала, , 16:16 — REGNUM В Дагестане успешно завершилась реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2019 году. В сельские медучреждения, как и планировалось, удалось трудоустроить 234 специалиста — 224 врача разных профилей и 10 фельдшеров, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Напомним, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медики переезжают на работу в села, поселки и небольшие города с населением до 50 тыс. человек. За это доктора и фельдшеры получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно. При этом специалисты должны отработать в глубинке не менее пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане программа «Земский доктор» действует с 2012 года. За это время на работу в больницы районов и малых городов республики устроились уже около 1,3 тыс. специалистов. Программа «Земский фельдшер» реализуется в регионе в 2019 году впервые.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане ищут еще 50 «земских докторов»