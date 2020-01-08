Москва, , 09:27 — REGNUM Участники сложившегося в России антивластного консенсуса недовольны властью, не видят в России социального государства и резко отрицательно относятся к пенсионной реформе, главную ответственность за нее возлагая на власть в целом и лично на президента РФ. Такие выводы сделали авторы исследования АКСИО-8, проводившегося по России с участием почти 86 тысяч человек; результаты исследования опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от обобщенных ответов на вопрос о наличии/отсутствия социального государства в России, %. Без не ответивших ИА Красная Весна

Среди тех наших сограждан, которые считают, что социального государства в России нет, 39% винят в пенсионной реформе власть, 28% — президента и 20% — правительство. Люди, недовольные тем, как власть относятся к народу, соответственно и возлагают на нее ответственность за реформу (38%). Недовольных — большинство.

Меньшинство, которое недовольство не разделяет и антивластный консенсус не поддерживает, считает, что социальное государства в России есть, пенсионная реформа — хороша, за что особое спасибо правительству.

В целом по опросу, отмечают авторы исследования, отторжение власти у большинства населения носит системный характер, а персональную ответственность за сложившуюся ситуацию несет в основном лично президент. Влиянием правительства и партии на происходящее в стране большинство граждан фактически пренебрегают.

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