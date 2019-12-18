Москва, , 15:42 — REGNUM Температура воздуха в Москве поднялась до отметки +2,9°С и этим побила рекордное значение, которое было установлено в 1956 году, когда температура воздуха поднялась до +2,8°С. Об этом 18 декабря сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В принципе, можно назвать рекордом, но это рекорд метеостанции ВДНХ, которая существует с 1948 года. Сегодня у нас 18 декабря, прежде максимальная температура на станции ВДНХ больше отмечалась в 1956 году, она составляла 2,8 градуса. На 12:00 было 2,9 градуса», — приводит ТАСС слова Макаровой.

Также она рассказала, что абсолютный температурный рекорд для данной даты был зафиксирован в 1886 году, который получен с метеостанций в районе Тушин и Московского университета и составляет +5,3°С.

При этом специалист отметили, что максимум температурных значений должен быть по прогнозу поздним вечером 18 декабря.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее «жёлтый» уровень опасности погоды объявили метеорологи в Москве и по Московской области в связи с сильным ветром.