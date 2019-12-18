Гатчина, Ленинградская область, , 15:42 — REGNUM Следственные органы Следственного комитета РФ по Ленобласти возбудили еще одно уголовное дело в отношении многодетного отца из деревни Химози Андрея Бовта. Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба управления СК по Ленобласти.

Андрей Бовт в зале суда Lenobl.sledcom.ru

Помимо неоднократного изнасилования малолетней дочери и незаконного хранения оружия, теперь ему вменяют и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

«Возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ», — говорится в сообщении.

Таким образом, Бовту вменяют иные насильственные действия сексуального характера, которые он предпринял в отношении ребенка. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР, речь идет о той же самой девочке, 2006 года рождения.

Также следствие будет выяснять где и у кого Бовт незаконно приобрел несколько единиц огнестрельного оружия и множество боеприпасов, которые перевез в дом Химози и незаконно хранил вплоть до своего задержания 16 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 18 декабря, 46-летнего Андрея Бовта Гатчинский городской суд отправил под стражу на два месяца, несмотря на то, что он заявил о своей невиновности.

Бовт отказался отвечать на вопрос судьи и следствия, откуда в его доме появилось многочисленное оружие и патроны, которые он пытался спрятать от правоохранительных органов в день задержания.

«Расследование данного уголовного дела поручено наиболее опытным сотрудникам из числа следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ленинградской области», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

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