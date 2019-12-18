Ярославль, , 15:35 — REGNUM В Ярославле получено разрешение на ввод в эксплуатацию участка улицы Красноборской от улицы Сахарова до Университетской. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Красноборская улица в Ярославле Yarregion.ru

Дорогу строили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она ведет к поселку Маяковского, ранее была грунтовой. Жители неоднократно требовали от власти сделать подъезд к домам.

В ходе работ у ярославских общественников было немало претензий к подрядчику. Люди сомневались, что сделать улицу успеют. Но запоздалая зима позволила завершить работы в 2019 году.

«Подрядчик завершил все работы еще в ноябре, оставшееся время заняло оформление исполнительной документации в связи с большим количеством сетей. Объект отвечает всем нормативам», — написал в социцальных сетях департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Всего на участке протяженностью 1,3 км было уложено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, обустроены тротуары, освещение, остановки, а также велосипедная дорожка.

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