Ярославль, 18 декабря 2019, 15:35 — REGNUM В Ярославле получено разрешение на ввод в эксплуатацию участка улицы Красноборской от улицы Сахарова до Университетской. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.
Дорогу строили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она ведет к поселку Маяковского, ранее была грунтовой. Жители неоднократно требовали от власти сделать подъезд к домам.
В ходе работ у ярославских общественников было немало претензий к подрядчику. Люди сомневались, что сделать улицу успеют. Но запоздалая зима позволила завершить работы в 2019 году.
Всего на участке протяженностью 1,3 км было уложено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, обустроены тротуары, освещение, остановки, а также велосипедная дорожка.
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