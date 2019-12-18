Киев, , 15:41 — REGNUM В плену в ДНР и ЛНР находятся 250 человек, сообщили 18 декабря в Службе Безопасности Украины (СБУ) в ответе на запрос «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«По состоянию на 16 декабря в рамках Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы… в Донецкой и Луганской областях 250 человек», — сказано в документе.

Отметим, что 18 декабря в Минске проходит встреча Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), на котором решается вопрос обмена пленными между Донбассом и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что украинская сторона пытается сорвать процесс переговоров, выдвигая те же бессмысленные требования, что и в 2017 году.

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