Буденновск, Ставропольский край, , 15:44 — REGNUM Буденновский городской суд Ставрополья приступил к рассмотрению уголовного дела о халатности в отношении старшей медсестры больницы Буденновска, где пять пациентов заразились ВИЧ-инфекцией. Предварительное слушание по делу состоялось 18 декабря в закрытом режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, в качестве обвиняемой по делу проходит старшая медсестра инфекционного отделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске.

По версии следствия, в 2018 году подсудимая не проконтролировала соблюдение медперсоналом ухода за венозными катетерами. Один из них применялся к ВИЧ-инфицированному пациенту, а затем был использован еще несколько раз. Это привело к заражению пяти человек, в том числе троих детей 2016 и 2017 годов рождения.

«Поскольку материалы уголовного дела содержат сведения об обстоятельствах заражения ВИЧ-инфекцией потерпевших, в том числе и малолетних, суд посчитал, что имеются основания для рассмотрения дела в закрытом судебном заседании», — пояснили в суде.

Следующее заседание по делу назначено на 26 декабря.

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