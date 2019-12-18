Москва, , 15:32 — REGNUM Прокуратура Москвы может снизить сумму иска к блогеру Алексею Навальному и семи лидерам оппозиции в счёт возмещения расходов Росгвардии во время несогласованных акций протеста 27 июля и 3 августа, причём сразу в два раза — с 4,9 млн до 2,3 млн рублей. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании Черемушкинского суда Москвы.

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Так, согласно приведённым представителем Росгвардии подсчётам, ущерб оценён в 1 млн 261 тысячу рублей за акцию 27 июля и до 1 млн 107 тысяч рублей — за акцию 3 августа, сообщает Business FM.

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Добавим, что представитель прокуратуры пока не заявил об уменьшении исковых требований. Следующее заседание назначено на 15 января 2020 года.

Напомним, ранее прокурор Москвы по двум искам, поданным в Черемушкинский суд столицы к Навальному, сотрудникам ФБК и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, просил взыскать свыше 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к организаторам несанкционированных акций в Москве на сумму 1,2 млн рублей. Ответчиками по иску стали оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьёв и другие. Мосгорсуд признал это решение законным.

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