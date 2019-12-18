Москва, , 15:40 — REGNUM Для детей с аллергией на молочную продукцию могут начать готовить специальную еду в детских садах. О необходимости такого эксперимент заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчета перед Московской городской думой 18 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, перед тем как начать подобный эксперимент столичные власти пытались изучить опыт других стран. Однако сделать это не удалось по причине отсутствия такового.

«В тех странах, где такая проблема как-то решена, она решена кардинально: просто из молока ничего не готовят. Давайте попробуем для детей, которые страдают аллергией, начнём отдельно готовить, и с вами отработаем этот эксперимент», — сказал Собянин.

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