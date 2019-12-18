, 15:38 — REGNUM Тематические регистрации брака состоятся 31 декабря во всех отделах ЗАГСа Белгородской области, сообщили 18 декабря в пресс-службе ведомства. Заявления на церемонии бракосочетания подали свыше 80 влюблённых.

С наступающим Новым годом молодожёнов поздравят Деды Морозы и Снегурочки, в обрядовых залах установлены новогодние ели. По всей области в отделы ЗАГСа подали заявления более 80 пар.

«Если у жителей региона есть общие несовершеннолетние дети или они ожидают общего ребёнка, но ещё не успели оформить свои отношения законно, они смогут это сделать в один день, обратившись в любой орган ЗАГС области», — добавила заместитель начальника управления записи актов гражданского состояния Белгородской области Наталья Шека.

По данным статистиков, число зарегистрированных браков за январь — сентябрь 2019 года составило 7 772.