18 декабря 2019, 15:38 — REGNUM Тематические регистрации брака состоятся 31 декабря во всех отделах ЗАГСа Белгородской области, сообщили 18 декабря в пресс-службе ведомства. Заявления на церемонии бракосочетания подали свыше 80 влюблённых.
С наступающим Новым годом молодожёнов поздравят Деды Морозы и Снегурочки, в обрядовых залах установлены новогодние ели. По всей области в отделы ЗАГСа подали заявления более 80 пар.
По данным статистиков, число зарегистрированных браков за январь — сентябрь 2019 года составило 7 772.