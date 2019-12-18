Тбилиси, , 16:21 — REGNUM При рассмотрении дела о 15-летнем подростке, который погиб после совершения попытки самоубийства в Тбилиси, необходимо уделить внимание и тому, что происходило в школе. Такое заявление 18 декабря сделала председатель парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Исходя из того, что мы услышали, я могу смело сказать, что мы должны максимально уделить внимание событиям, развернувшимся в школе, а не только с точки зрения правоохранителей», — сказала депутат журналистам.

Она также призвала отнестись к данной ситуации с осторожностью и попросила не искажать ее слова и не интерпретировать их как призыв перенести ответственность на школу.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря резонанс в Грузии вызвало известие о смерти подростка, который 12 декабря совершил попытку суицида после допроса по делу о хулиганстве в школе. Он умер, несмотря на то, что в течение нескольких дней врачи пытались его спасти. В разных городах страны начались массовые акции протеста, в том числе с участием школьников.

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