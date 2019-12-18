Красное Село, Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Электричество в десять многоквартирных домов, которые в среду, 18 декабря, остались без света из-за технологического нарушения на линии 6 кВ в Красном Селе, возвращен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала представитель ПАО «Ленэнерго».

Напомним, отключение света произошло около 13:00 мск в Красносельском районе Петербурга после технологического нарушения. Без света остались 10 многоквартирных жилых домов. В настоящий момент специалисты «Ленэнерго» ведут восстановительные работы.

«С 13:45 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — пояснили в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

Читайте ранее в этом сюжете: В пригороде Петербурга из-за аварии без света остались 10 домов