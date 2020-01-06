Москва, , 09:23 — REGNUM Наибольшую ответственность за пенсионную реформу жители России возложили на российскую власть в целом: почти треть населения считает, что в принятии этой реформы виновата социально-политическая система как таковая. Об этом говорят данные опроса АКСИО-8, проведенного по стране с участием порядка 86 тысяч человек; результаты опроса представлены на сайте ИА Красная Весна.

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С небольшим отрывом идет правительство РФ: на него ответственность за реформу возложили 28% респондентов. А на третьем месте — президент Владимир Путин, которого считают главным ответственным за данную, однозначно негативно воспринятую меру 24% граждан. При этом если считать, что обвиняющие «систему» одновременно обвиняют и главу этой системы, то окажется, что действиями лично Путина в данной ситуации недовольны 56% граждан России. В целом именно федеральные власти приняли за себя 84% общественного недовольства реформой.

Различные социально-демографические группы придерживаются близкого подхода к ответственности за пенсионную реформу. Эту ответственность распределяют практически одинаково во всех группах, выделенных по возрасту, полу, уровню образования, типу населенного пункта, душевому и «субъективному» доходу.

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