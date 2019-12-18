Москва, , 15:29 — REGNUM «Желтый» уровень опасности погоды объявили метеорологи в Москве и по Московской области в связи с сильным ветром. Об этом 18 декабря сообщает Гидрометцентр РФ.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеорологов.

Также в нем указывается, что в связи с порывистым ветром сохранится в Москве и Московской области до 12:00 мск 20 декабря.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее специалисты Гидрометцентра сообщили, что температура воздуха в Москве 18 декабря поднимается до +5°С.

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