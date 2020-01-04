Москва, , 09:18 — REGNUM Лидерами по отрицательному отношению к пенсионной реформе ожидаемо стали Дальневосточный и Приволжский федеральные округа, сообщает ИА Красная Весна по результатам всероссийского опроса АКСИО-8.

Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в различных федеральных округах, %. Без не ответивших ИА Красная Весна

Только 4% населения ДФО и ПФО считают пенсионную реформу правильным решением, противоположного мнения придерживаются 86% жителей. Результат объясним тяжелой ситуацией, которая оформилась в этих регионах, и недовольство которой обращено к власти. При этом наиболее спокойно отнеслись к реформе в СЗФО: 8% за и 78% против (максимум и минимум по стране соответственно).

Распределение по субъектам федерации вновь ставит на особое место Санкт-Петербург и Ленинградскую область: там чаще всего распространено позитивное (9%) и реже всего негативное (74%) отношение, на третьем месте — Москва с 7% лояльного взгляда на пенсионную реформу и 78% противоположного. Впрочем, подчеркивают авторы исследования, обольщаться этими показателями как признаками политической надежности регионов не стоит: 74% недовольных — это не 91%, но все равно очень много.

91% недовольных живет в Ульяновской области, к ним по данному показателю близки Брянская и Белгородская (89%), а также Вологодская и Кировская (88%) области. Реже всего (по 3%) позитивное отношение к пенсионной реформе имеет место в уже названных Ульяновской, Брянской, Вологодской, Кировской областях, а также Саратовской, Орловской и Челябинской областях и Алтайском крае.

Отметим, также по данных опроса Башкирия и Ленинградская область стали лидером среди регионов РФ по уровню удовлетворенностью властью, однако численность их жителей, которым нравится, как к ним относится власть — всего 13%.

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