Москва, , 09:17 — REGNUM Жители России относятся к пенсионной реформе крайне отрицательно, независимо от рода занятий, однако наиболее часто позитивную оценку высказывали граждане, уже ушедшие на пенсию. Об этом говорят опубликованные на сайте ИА Красная Весна результаты масштабного опроса АКСИО-8.

Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от рода занятий респондентов, %. Без не ответивших ИА Красная Весна

Принятие пенсионной реформы сопровождалось активной пропагандой тех благ, которые она принесет будущим пенсионерам и которые первыми ощутят на себе пенсионеры уже действующие. Как видно из результатов опроса, на такое внушение чаще отзывались именно пенсионеры — с одной стороны. А с другой, их отклик был более частым лишь в сравнении с откликом остальных: ведь позитивное отношение к пенсионной реформе выразили лишь 9% пенсионеров. Это больше, чем в любой другой группе, но все равно — подавляющее меньшинство внутри своей. Отрицательно к реформе отнеслись 74% пенсионеров.

Реже всего благосклонный взгляд на реформу свойственен безработным и тем, кто работает по найму на частных лиц (3%), за ними следуют сотрудники частных фирм, госпредприятий и ПАО (по 4%). Причем в ПАО и на госпредприятиях также показали наивысшие результаты по отрицательному отношению: 87% против.

Отметим, по результатам опроса пенсионная реформа не создала позитивного к себе отношения у жителей России. Подавляющее большинство наших сограждан относятся к ней отрицательно: такое мнение высказали 83% участников опроса.

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