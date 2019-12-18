Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Закрытие створов Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений отложено на час, поскольку усиление ветра, из-за которого ожидается критический подъем воды в устье реки Невы, только начало набирать обороты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в дирекции КЗС.

Затвор КЗС Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру будет остановлено по распоряжению Капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в 15:00 мск. Кроме того, движение защитных затворов на закрытие КЗС планировалось начать также в 15:00.

«Закрытие створов перенесено на час, в 16:00, пока погода позволяет держать створы открытыми», — объяснили в дирекции КЗС.

Напомним, вечером в среду 18 декабря и ночью 19 декабря 2019 года на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра в порывах до очень сильного и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.

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