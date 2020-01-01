Москва, , 09:14 — REGNUM Позитивное отношение к пенсионной реформе чаще склонны выражать граждане, стоящие на более высоких ступенях социальной лестницы. Нейтральное отношение высших социальных слоях тоже распространено больше, чем в других, что показал всероссийский опрос АКСИО-8, прошедший с участием почти 86 тысяч человек. Результаты опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от самоопределения социального слоя, к которому относится респондент, %. Без не ответивших ИА Красная Весна

Отношение к пенсионной реформе заметно меняется с ростом социального статуса человека: чем ниже этот статус, то есть чем более незащищенным чувствует себя человек, тем хуже это отношение. И наоборот: чем он увереннее — тем чаще ему по сердцу эта реформа, либо вообще не вызывает никаких эмоций как нечто, особо не касающееся. Для сравнения: в низшем социальном слое хорошо относятся к пенсионной реформе 3%, нейтрально — 6%, а в высшем — соответственно 14% и 13%, то есть более четверти.

Примечательно, что во всех без исключения группах доминирует отрицательное отношение к пенсионной реформе, от 88% у людей, относящих себя к низшему социальному слою, до 71% у относящих себя к слою высшему.

Опрос также показал, что чем богаче житель России — тем с большей вероятностью он относится к пенсионной реформе позитивно, хотя и среди таких граждан доминирует категорическое неприятие данной меры.

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