Ставрополь, , 15:28 — REGNUM Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов возбуждено на Ставрополье против руководителя ООО «Ставторг». Фальсификации в декларациях позволили ему скрыть от государства несколько десятков миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе 18 декабря в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, в четвертом квартале 2016 года и первых двух кварталах 2017 года подозреваемый представлял в налоговый орган декларации с ложными сведениями и тем самым уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость. Общая сумма задолженности компании превысила 36 млн рублей.

В СК отметили, что в ходе расследования дела будут приняты меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ.

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