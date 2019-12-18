Черкесск, , 15:05 — REGNUM В 2019 году прокуратура Карачаево-Черкесии выявила около 4000 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Часть нарушителей была привлечена к дисциплинарной ответственности — 517 должностных лиц. Еще 67 лиц и организаций привлекли к административной ответственности, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 26 уголовных дел коррупционной направленности. Кроме того, все правоохранительные органы республики выявили в 2019 году 141 преступление коррупционной направленности. Из них 19 были связаны со взятками.

Результаты работы в антикоррупционной сфере были обсуждены на четвертом открытом форуме прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики. По словам присутствовавшего на нем главного федерального инспектора по КЧР аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Игоря Дральщикова, рост раскрываемости коррупционных преступлений в Карачаево-Черкесии превысил 117,5%. Их общее число за 9 месяцев 2019 года составило 160.

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