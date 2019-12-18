Калининград, , 15:04 — REGNUM На итоговой конференции поисковых организаций Калининградской области кроме работ, посвящённых 75-летию Победы, представители организаций рассказали о ходе устранения ошибок, допущенных при оформлении мемориальных плит и документов, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

По словам председателя региональной общественной организации «Наследие Калининградской земли» Дмитрия Вострикова, уже удалось актуализировать информацию о почти 25 тысячах павших и установить, что на территории области похоронено более 123 тысяч красноармейцев.

«Сегодня в базе данных общественной организации «Наказ» представлены сведения о 145 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве», — отметил он.