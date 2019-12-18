Рязань, , 15:01 — REGNUM 31 декабря будет выходным днём в Рязанской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов, сообщили 18 декабря в пресс-службе правительства региона.

В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.

Изменения в рабочем графике коснутся государственных служащих правительства области, руководителям центральных исполнительных органов власти региона рекомендовано принять аналогичное решение.

Глава региона рекомендовал принять такое же решение руководителям тех организаций и предприятий, где это возможно без нарушения техпроцессов.