Москва, , 14:56 — REGNUM Жители России в целом оценивают ситуацию в отношениях с Украиной довольно трезво, не испытывая ни излишнего негатива, ни излишних иллюзий по отношению к соседней стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя данные опроса ВЦИОМ об отношениях России и Украины.

«Также можно отметить, что в общественном мнении украинская тема занимает далеко не столь много места, как в эфире центральных каналах и на страницах ведущих СМИ.

Возможно, российские граждане уже устали от этой темы и не ждут каких-нибудь кардинальных изменений в ближайшей перспективе.

Неожиданно малоинформированными граждан РФ оказались о деятельности нового президента Украины Владимира Зеленского, хотя он в наших информационных передачах упоминается часто, в том числе и в контексте газовых переговоров и встречи в нормандском формате.

И это при том, что как шоумен и актер Зеленский в России широко известен, и до того, как занялся политикой, воспринимался российской публикой довольно позитивно.

Видимо, большинству жителей России трудно из-за этого воспринимать его всерьез», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, каждый пятый в России (21%) относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому отрицательно.

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