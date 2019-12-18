Махачкала, , 14:54 — REGNUM Верховный суд Дагестана оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего главы дагестанского города Кизилюрта Устархана Алюкова, ранее обвиняемого в превышении должностных полномочий. Суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры и подтвердил отсутствие в действиях экс-чиновника состава преступления, пишет 18 декабря «Черновик».

Напомним, два уголовных дела против Алюкова было возбуждено в январе 2018 года. По версии следствия, в 2012 году он незаконно предоставил двоим жителям Кизилюрта участки общей площадью 1,1 тыс. кв. м в садоводческом товариществе «Гудок».

Земли эти находятся в черте города и, как утверждалось, являются федеральной собственностью — принадлежат махачкалинскому отделению Северо-Кавказской железной дороги). Сумма ущерба государству была оценена следствием в 200 млн рублей.

Однако в марте 2019 года независимые эксперты провели землеустроительные экспертизы и пришли к выводу, что указанные земельные садовые участки не находились на территории махачкалинского отделения железной дороги.

В июне Кумторкалинский районный суд оправдал Алюкова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана поддержала это решение и отказалась удовлетворять апелляцию прокуратуры.

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