Москва, , 14:34 — REGNUM После инцидентов с поставками в школы некачественного питания мэрия Москвы ужесточила контроль за этим процессом. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о контроле за качеством питания поставил депутат законодательного собрания столицы Евгений Бунимович («Яблоко»). В ответ мэр Москвы отметил, что сейчас к этому процессу есть немало нареканий, однако, когда он заступил на должность мэра ситуация была ещё хуже.

«Треть разворовывалось, половина выбрасывалась. Сплошной фальсификат. Поэтому перешли на ту систему, которая сегодня есть. Тендеры проводим каждый год. Я сам прошу потенциальных участников. К тому же законодательство обязывает нас выставлять эти закупки на конкурентные торги. Мы не создаём замкнутую систему», — сказал Собянин.

При этом мэр Москвы призвал депутатов городской думы совместно контролировать качество питания в московских школах.

Как сообщало ИА REGNUM, около года назад в московских школах и детских садах произошли массовые отравления из-за некачественного питания.