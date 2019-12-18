Москва, , 14:29 — REGNUM Противники мусорных полигонов и заводов по сжиганию твёрдых бытовых отходов (ТБО) только требуют ликвидировать эти объекты, но не в состоянии предложить альтернативу. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Меня забавляет, когда мне говорят: «В Московской области строятся мусоросжигательные заводы, они есть в Москве. Давайте их закроем! Ах, эти полигоны… Вы в Шиес, в тайгу собрались вести мусор, вы с ума сошли что ли?» — процитировал мэр Москвы позицию и заявления критиков.

За этими словами, считает мэр, нет никакой конкретики. Те, кто сами резко критикует создание новых объектов по переработке мусора, не могут предложить никакой реальной альтернативы им.

«Давайте ничего не будем вывозить. И сжигать ничего не будем. Но давайте вы дадите мне адрес, где живёте, и дам указание месяцок оттуда не вывозить мусор, раз нам полигоны не нужны. Делаю, а в ответ: это нельзя, так нельзя и так нельзя. Скажите, как можно!» — возмутился Собянин.