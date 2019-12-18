Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Безмолвный протест 18 декабря провели перед зданием министерства внутренних дел Грузии в Тбилиси активисты движения «На службе стране». Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Система является насильницей. Мы протестуем против насилия системы», — заявил журналистам агентства член движения Нодар Рухадзе.

Он рассказал, что акция является протестом в связи со смертью 15-летнего ученика столичной школы. В рамках протеста перед зданием МВД поставили пустующую школьную парту и стул.

По данным журналистов, вечером 18 декабря ряд движений, ранее активно участвующих в протестных мероприятиях оппозиции, также намерены провести акцию возле здания МВД.

Как передавало ИА REGNUM, массовые акции протеста начались в Грузии 17 декабря, после смерти в больнице 15-летнего подростка, который 12 декабря совершил попытку самоубийства. В случившейся трагедии обвиняют следователя полиции, проводившую допрос несовершеннолетнего по делу о хулиганстве в школе.

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