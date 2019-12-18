Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Система обеспечения вызова экстренных служб «Система-112» в Ростовской области приняла свыше 3,1 млн вызовов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Основная часть обращений к операторам колл-центра носила справочный и консультационный характер, четверть жителей Дона обратились по вопросу оказания медицинской помощи.

Отмечается, что в 2019 году в «Систему-112» на Дону введены новые участники: присоединены аварийные службы ЖКХ, в двух районах реализован проект «Удалённая телемедицина», развивается автоматизированный комплекс «Безопасный город».

ИА REGNUM напоминает, что в постоянную эксплуатацию «Система-112» в Ростовской области принята летом 2018 года. Возможностями колл-центра в прошлом году воспользовались около 3 млн жителей региона.

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