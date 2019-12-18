Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM В столице Среднего Урала начали сбор подписей за переименование улицы Ельцина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском отделении партии «Коммунисты России».

В партии считают, что горожане поддержат, если улица будет названа в честь вождя СССР Иосифа Сталина. Члены отделения уже начали сбор подписей, который продлится до нового года.

Отметим, что ранее улица Ельцина называлась улицей 9 января (по событиям Кровавого воскресенья 1905 года), а улицей Сталина называлась нынешняя улица Мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее православные активисты предлагали переименовать улицу Хохрякова. Тем не менее, в горадминистрации высказались против новых названий как улиц, так и других объектов топонимики.

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