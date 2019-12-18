Керчь, Крым, , 14:17 — REGNUM С 18 по 26 декабря из-за технологических работ на Крымском мосту ограничат движение транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«В связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00:00 мск 18 декабря по 23:59 мск 25 декабря 2019 года будет ограничено движение. Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Читайте также:Путин может принять участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту