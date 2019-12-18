Волгоград, , 14:19 — REGNUM Главным врачом Волгоградского областного патологоанатомического бюро назначен кандидат медицинских наук Андрей Поплавский, сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения. Он возглавил ведомство с 17 декабря.

Трудовой стаж Андрея Поплавского в области судебно-медицинской экспертизы насчитывает более 20 лет. Он выпускник Волгоградской медицинской академии, Волгоградской академии МВД России по специальности юриспруденция. Ранее занимал должность заведующего Волжским судебно-медицинским отделением Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, Поплавский является заместителем председателя комитета по экологии и благоустройству Волгоградской гордумы.

Должность главврача патологоанатомического бюро была свободна после увольнения в мае 2019 года Вадима Колченко — его обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге. Бывшего главврача задержали в мае 2018 года, расследование уголовного дела продолжается.