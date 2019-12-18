Ставрополь, 18 декабря 2019, 14:08 — REGNUM Власти Ставрополья прорабатывают законопроект о расширении социальной поддержки инвалидов, участников Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Он предусматривает полную компенсацию расходов на услуги ЖКХ, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе губернатора края.
«Разработанная инициатива предполагает увеличение [для указанных категорий граждан] компенсации по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства с нынешних 50% до 100%», — сказано в сообщении.
Ожидается, что первые компенсации будут получены ставропольцами уже в феврале — по оплате услуг за январь 2020 года. Проект закона утвержден членами правительства региона и передан для парламентского рассмотрения в краевую думу.
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