Краснодар, , 14:02 — REGNUM Очередной самострой — на этот раз семиэтажный многоквартирный дом — сносят в Краснодаре 18 декабря, сообщила пресс-служба администрации города. Здание обнесено строительным забором, работы по демонтажу уже начались. Они займут около двух месяцев.

Строительство семиэтажного дома по улице Ратной Славы, 58, возведённого на участке в 0,1 га, было приостановлено ещё в 2015 году. В 2016 году суд вынес решение о том, что строение незаконное и подлежит сносу, однако собственник так и не исполнил судебное решение, и снос взяла на себя администрация города.

«Мы не будем дожидаться, чтобы собственник сам ликвидировал этот самострой. Все сроки, которые ему отводились по решению суда, дано вышли. Теперь снос организуем в рамках муниципального контракта. Далее необходимо добиться в качестве компенсации изъятия этого земельного участка в муниципальную собственность», — отметил глава столицы Кубани Евгений Первышов.

Земельный участок под самостроем планируется отдать под строительство детского сада — проработать такую возможность поручил мэр.