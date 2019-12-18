Краснодар, 18 декабря 2019, 14:02 — REGNUM Очередной самострой — на этот раз семиэтажный многоквартирный дом — сносят в Краснодаре 18 декабря, сообщила пресс-служба администрации города. Здание обнесено строительным забором, работы по демонтажу уже начались. Они займут около двух месяцев.
Строительство семиэтажного дома по улице Ратной Славы, 58, возведённого на участке в 0,1 га, было приостановлено ещё в 2015 году. В 2016 году суд вынес решение о том, что строение незаконное и подлежит сносу, однако собственник так и не исполнил судебное решение, и снос взяла на себя администрация города.
Земельный участок под самостроем планируется отдать под строительство детского сада — проработать такую возможность поручил мэр.