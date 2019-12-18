Ульяновск, , 14:02 — REGNUM 22 декабря в образовательных и социокультурных учреждениях Ульяновской области начинаются предновогодние мероприятия. Ожидается, что в них примут участие более 130 тыс. учащихся, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Предновогодние события состоятся с 22 по 28 декабря. Запланированы утренники и ёлки в детских садах и начальных классах. В школах пройдут представления, игровые и праздничные программы, квесты, бал-маскарады, а в детско-юношеских спортивных учреждениях проведут традиционные соревнования и турниры на призы Деда Мороза по зимним видам спорта — будут определены лучшие лыжники, хоккеисты и конькобежцы.

23 декабря 54 ребёнка поедут в Москву на Кремлёвскую ёлку. Власти отмечают, что приглашение получили дети, которые проявили «себя в различных конкурсах и соревнованиях», также включены кадеты и ребята из детских домов, учащиеся кадетских классов. Кроме новогоднего представления в Кремлевском дворце, для ребят запланирована экскурсионная программа с посещением музея космонавтики, Измайловского кремля и музея киностудии «Мосфильм».

Планируется, что в предновогодних мероприятиях примут участие более 130 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в преддверии новогодних и рождественских праздников усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях. Проверяется готовность к зимним каникулам. Напомним, при проведении массовых мероприятий запрещено использовать дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к возгоранию.

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