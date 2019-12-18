Кампала, , 14:53 — REGNUM В Google Play теперь можно загрузить мобильное приложение «PrEP Uganda», которое нацелено на расширение доступа к препаратам для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, PrEP — Предэкспозиционная или доконтактная профилактика ВИЧ (ПрЕП) — профилактический приём препаратов высокоактивной антиретровирусной терапии людьми, не имеющими ВИЧ, с целью снижения риска возможного заражения этим вирусом.

Хотя руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения рекомендуют обеспечить широкое распространение PrEP, лекарство, которое препятствует размножению вируса в организме, доступно не везде, даже в странах, где оно одобрено регулирующими органами.

Именно на основании этого Чарльз Браун, исполнительный директор организации по профилактике заболеваний в Уганде (PCI), организации гражданского общества, выступающей за доступ к инновациям в области профилактики ВИЧ, разработал приложение, чтобы обеспечить распространение информации о препаратах. Он заявил, что решил создать приложение после того, как осознал пробел в информированности населения, в результате которого многие заражаются, потому что не знают, как получить необходимые лекарства.

«Это приложение имеет информацию о местах, где продают PrEP. И так же, как вы заказываете Uber, приложение может подсказать вам ближайшее место, где продают PrEP. В нем есть список всех торговых точек, распространяющих PrEP в стране, и их контакты», — сказал он.

В настоящее время мобильное приложение можно скачать в магазине Google Play для всех пользователей Android, версия для IOS все еще находится в стадии разработки, добавил Браун.

Исследования показали, что PrEP снижает риск заражения ВИЧ-инфекцией половым путем примерно на 99%, если принимать его последовательными курсами. Препарат рекомендуется и популяризируется в основном среди находящихся в группе риска слоев населения, таких как секс-работники, дискордантные пары и мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами.