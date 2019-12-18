Москва, , 14:16 — REGNUM Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) через суд взыскала с управляющей компании «Люкс Сервис» 12 миллионов рублей долга за тепловую энергию. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба МОЭК.

Также, по решению Арбитражного суда Москвы, «Люкс Сервис» выплатит МОЭК один миллион рублей неустойки. На данный момент долг компании составляет более 35 миллионов рублей, он копился с января по июль 2019 года.

По исковым заявлениям МОЭК к «Люкс Сервис», поданным за 2018−2019 год, было принято восемь положительных судебных решений. Их сумма составила более 50 миллионов рублей.

Ранее МОЭК также выиграла суд с другим крупным должником за тепло — «УК Дом Мастер» должна выплатить более 400 миллионов рублей долга.

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