Томск, , 13:56 — REGNUM Заместитель губернатора Томской области Игорь Шатурный считает, что пьяных водителей, которых поймали сотрудники Госавтоинспекции, необходимо показывать по телевизору.

По его мнению, такая мера окажет влияние как на протрезвевших водителей, так и на других жителей, передаёт Vtomske.ru.

Соответствующее предложение Шатурный озвучил 18 декабря в ходе открытого форума прокуратуры Томской области.

Он убеждён, что проводимые Госавтоинспекцией рейды для выявления нетрезвых водителей нужно проводить совместно со СМИ:

«Я прошу и настаиваю, что рейды, которые вы проводите, надо проводить совместно с телекамерами и показывать людей, в каком они состоянии находятся. Я думаю, когда они протрезвеют, им будет потом неповадно», — подчеркнул вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки пьяных водителей разъезжали по астраханским дорогам.