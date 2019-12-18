Анталья, Турция, , 13:32 — REGNUM Сотрудники туриндустрии Турции составили рейтинг крупнейших российских туроператоров по числу туристов, привезенных ими в Анаталью за 2019 год, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Согласно данным исследования TurizmDatabank, опубликованным местным изданием Turizm Guncel, первую строчку в списке занял туроператор TUI, к услугам которого обратились 14,1% всех российских туристов. Компания активно наращивает свои позиции: рост по сравнению с прошлым годом составил 56,8%. Второе место заняла Anex Tour — 11,3% туристов отдохнули через эту компанию, и это на 17,2% больше, чем в прошлом году, а третье — ODEON Tours (Coral Travel и Sunmar), чья доля составила 10,6%.

В список также попали MPI TURKEY, Thomas Cook, Pegas Touristik, Tez Tour и «Библио-Глобус».