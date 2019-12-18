Джакарта, , 13:24 — REGNUM Центральное статистическое агентство проведет перепись населения в Индонезии в 2020 году одновременно с 54 другими странами, сообщает Antara.

По данным центрального статистического агентства, помимо Индонезии, перепись населения пройдет в США, Китае, Японии, Малайзии, Российской Федерации, Южной Корее, Катаре и Сингапуре.

Индонезия будет использовать комбинированный метод, который представляет собой сочетание традиционных интервью «от двери до двери» с регистрами данными о населении.

Издание отмечает, что Индонезия проводит перепись населения каждые 10 лет. В 2020 году перепись населения станет седьмым по счету.

Напомним, общая численность населения Индонезии в 2018 году составила 264,2 млн человек.