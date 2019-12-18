Хараре, , 13:27 — REGNUM Жене вице-президента Зимбабве Константина Чивенгу были предъявлены обвинения в совершении покушения на убийство своего мужа. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В соответствии с заявлением стороны обвинения, Мэри Мубайва якобы пыталась отключить систему жизнеобеспечения Чивенги, когда он находился в южноафриканской больнице в июне.

По информации журналистов агентства, первоначально она была арестована в субботу, 14 декабря, Антикоррупционной комиссией Зимбабве (ZACC) по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, нарушении правил валютного контроля и незаконной передаче 900 000 долларов США в ЮАР.

Задержанная отрицает все предъявленные обвинения, а ее адвокат заявил, что будет добиваться ее освобождения под залог в Верховном суде Зимбабве. Ей было отказано в залоге по первоначальным обвинениям, отмечают журналисты.

Обвинения последовали за сообщениями местных СМИ, в соответствии с которыми Мубайва и Чивенга, которые вернулись в Зимбабве в прошлом месяце после четырех месяцев нахождения вице-президента в китайской больнице, подали на развод.